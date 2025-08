“Premesso che le porte del dialogo con gli esercenti del centro storico e di tutta la città sono state, sono e saranno sempre aperte per condividere ogni iniziativa o misura utile al tessuto economico cittadino, occorre dire che è sufficiente una rapida e semplice ricerca sul web per verificare, a prescindere da demagogie e ricette facili che non esistono, come la crisi dei negozi di vicinato sia una dinamica nazionale che tocchi tutte le regioni e le province, al Nord come nel Mezzogiorno. Confcommercio ha segnalato la chiusura di quasi 118.000 negozi al dettaglio in Italia tra il 2012 e il 2024. La stessa, autorevole sigla ha coniato l’espressione ‘desertificazione commerciale’, crediamo francamente non l’abbia ideata solo per Benevento, invitando il Governo nazionale ad intervenire efficacemente contro la concorrenza micidiale di e-commerce e grande distribuzione. Pensare che Benevento sia immune da un fenomeno del genere è incredibile. Nonostante ciò, al 30 giugno 2025 gli istituti specializzati hanno riportato un dato assai positivo per Benevento: le aperture di attività economiche superano le chiusure, a dimostrazione di un importante fermento occupazionale e produttivo. Disponibili al confronto su questo delicato tema ma no ad attacchi strumentali di chi lascia intendere di avere bacchette magiche che non esistono”, lo dice in una nota l’assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone.

