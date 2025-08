Grande successo di pubblico a Circello dove il concerto dei The Kolors ha richiamato migliaia di spettatori al Parco San Vito, trasformando il borgo in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e realizzato grazie al lavoro sinergico con le associazioni del territorio, si è svolto senza intoppi, nonostante l’afflusso imponente di pubblico. L’organizzazione si è dimostrata all’altezza della grande occasione, garantendo sicurezza, servizi e accoglienza per cittadini e visitatori. «Circello ha saputo dimostrare che anche un piccolo centro può ospitare eventi di grande richiamo con efficienza e spirito di comunità – ha dichiarato il Sindaco Gianclaudio Golia –. È il risultato di un lavoro di squadra che ha coinvolto istituzioni, volontari, forze dell’ordine e tante realtà locali. La musica diventa così non solo intrattenimento, ma anche promozione del territorio e opportunità di crescita».

