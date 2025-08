A Baselice si pensa ai lavori di ripristino della percorribilità della strada rurale Lame Vecchie. Infatti la Giunta, guidata dal sindaco Massimo Maddalena, ha espresso apposito atto di indirizzo.

Come spiega l’organo esecutivo, infatti la strada Lame Vecchie, che collega il centro abitato – Via Ruella – alla contrada Defenza, è un’importante arteria stradale comunale, ma purtroppo versa in condizioni di particolare dissesto idrogeologico.

