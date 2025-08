Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Non sono certo una Meloni qualsiasi”. Giuseppe Conte ribatte in un video sui social alle parole di Giorgia Meloni che al Tg5 ha detto di non essere “un Conte qualsiasi”. Il leader M5S replica: “E grazie a Dio. Io non avrei mai rimpatriato una persona che è accusata di aver stuprato bambini e di crimini contro l’umanità. Mi sarei comportato ben diversamente e ne sono orgoglioso”.