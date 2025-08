Ucraina: Norvegia, Svezia e Danimarca finanziano pacchetto militare per Kiev

Oslo, 5 ago. (Adnkronos) – Norvegia, Svezia e Danimarca hanno annunciato l’intenzione di finanziare congiuntamente un pacchetto di sostegno per l’Ucraina nell’ambito del nuovo meccanismo Usa-Nato, Prioritised Ukraine Requirement List, concordato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump il mese scorso. Il pacchetto, il cui valore complessivo è stimato in circa 420 milioni di euro, includerà il supporto per “la difesa aerea, le munizioni e altre attrezzature essenziali dell’Ucraina”, si legge nel comunicato stampa del governo norvegese, che non ha reso pubblici i dettagli per motivi di sicurezza.

Il ministro della Difesa norvegese Tore O. Sandvik ha affermato che il nuovo pacchetto mira a garantire che l’Ucraina “riceva rapidamente le attrezzature di cui ha bisogno” per difendersi dalla Russia. Allo stesso tempo, i ministri svedesi hanno presentato le linee generali dell’accordo in una conferenza stampa a Stoccolma. Nella sua dichiarazione di apertura, il vice primo ministro e ministro dell’energia e dell’industria Ebba Busch ha insistito sul fatto che “la causa dell’Ucraina è la nostra causa”, sottolineando la necessità di continuare a sostenere l’Kiev a difesa degli attacchi russi.

Il ministro della Difesa Pål Jonson ha aggiunto che i continui attacchi dimostrano che la Russia ha scarsa intenzione di porre fine al conflitto. Si tratta del secondo pacchetto di questo tipo dopo che i Paesi Bassi hanno annunciato l’intenzione di spendere circa 500 milioni di euro in armi statunitensi per l’Ucraina, sempre nell’ambito del nuovo meccanismo Usa-Nato.