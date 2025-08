L’11 luglio scorso la giunta comunale di San Giorgio del Sannio ha approvato un progetto per la realizzazione degli attraversamenti pedonali lungo il tratto di Statale 7 che attraversa il centro urbano, e cioè via dei Sanniti, viale Spinelli, via Barone Nisco e piazza De Gregorio.

Si tratta di strisce pedonali assenti per via dei lavori di rifacimento, che hanno interessato l’intero asse viario, in particolare lungo viale Spinelli, interessato dall’appalto per l’ammodernamento della rete fognaria. L’amministrazione Ricci nei giorni scorsi ha evidenziato che il piano è utile a “elevare i livelli di sicurezza per gli utenti della strada”.

Sul tema è intervenuto ieri il gruppo di opposizione ‘San Giorgio protagonista’, che in diverse occasioni ha denunciato i tempi lunghi per il ripristino degli attraversamenti, anche alla luce di incidenti che si sono verificati lungo la Statale.

