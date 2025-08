Attimi di paura, ma anche una prova di coraggio, lo scorso 24 luglio, presso una piscina di Pesco Sannita. Una madre e la sua bambina sono state tratte in salvo dopo essere state trovate prive di sensi nell’acqua, grazie al tempestivo intervento dell’assistente bagnante FIN Nicolò De Maria e di alcuni presenti che non hanno esitato ad agire. Stando alle testimonianze, le due si trovavano nella parte più lontana rispetto alla postazione del bagnino. Senza lanciare alcun segnale d’allarme né rumore, sono scivolate nella zona dove l’acqua è più profonda e non si tocca.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia