Stiano tranquilli i cittadini di via Pietà: prima di procedere alla soppressione del contestatissimo passaggio a livello sulla tratta Benevento-Avellino, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana incontreranno i rappresentanti dell’amministrazione comunale per definire la migliore soluzione possibile. Per ora, i residenti potranno trascorrere vacanze serene, Rfi non metterà mano all’intervento programmato. Garantisce personalmente il sindaco Mastella, che ha replicato duramente ad un nota diramata dai nove consiglieri di Alternativa per Benevento.

