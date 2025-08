Accelerazione operativa nel tempo agostano da parte della dirigenza dell’azienda ospedaliera ‘San Pio’ con otto atti delibera approvati nelle ultime ore che hanno autorizzato, avendo ricevuto placet regionale e valutazione conforme rispetto al fabbisogno, assunzioni per assicurare livelli essenziali d’assistenza, tutti e otto con scorrimento di altrettante graduatorie concorsuali aperte, per l’immissione in servizio di 21 medici.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia