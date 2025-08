Montesarchio – Deleghe revocate a Iachetta, è polemica: “Non voto a scatola chiusa”

“Prendo oggi la parola con senso di rispetto verso le Istituzioni che rappresentiamo, ma con profonda amarezza. Lo faccio per chiarire con trasparenza e coscienza la mia posizione rispetto alla revoca delle deleghe che mi erano state affidate come consigliera di maggioranza”. Sono le parole giunte dal consigliere comunale Anna Iachetta in occasione dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Montesarchio, così come da contenuti di delibera consiliare pubblicata all’albo pretorio di Palazzo San Francesco. La questione è quella legata, appunto, alla vicenda relativa alla revoca delle deleghe venuta in capo al consigliere comunale in questione, eletta tra le fila della maggioranza.

