Si conferma la crescita della domanda di lavoro secondo il sistema Excelsior (realizzato da Ministero del Lavoro e Unioncamere) con previsione 5.590 in provincia di Benevento tra agosto e ottobre 2025: 680 in più rispetto i 4.910 dello stesso periodo del 2024. Incremento anche su base mensile, con 1.220 assunzioni per agosto 2025 e segnatamente 150 in più rispetto i 1.070 di agosto 2024.

