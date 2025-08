Un programma articolato e ricco di opportunità per un evento dall’occasione unica di scoperta e convivialità. Questa è Vinalia, la vivace rassegna enogastronomica il 32esimo traguardo e che ha preso il via ieri per chiudersi il 10 agosto prossimo a Guardia Sanframondi.

Il tema di questa tornata è la Speranza, valore fondante per continuare a lottare e a credere nel futuro. Nel “Percorso del Gusto” allestito nel centro storico guardiese, ci si può immergere in un vero e proprio viaggio fra le pregiate eccellenze da assaggiare e degustare, oltre ai vini, c’è solo l’imbarazzo della scelta con salumi, taralli, formaggi, miele, gelati e dolci.

