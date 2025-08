Roma, 5 ago. (Adnkronos) – Si va verso la fumata bianca per l’elezione di un componente del Csm chiamato a sostituire la dimissionaria Rosanna Natoli. Il centrodestra, nella seduta del Parlamento convocata per le 13, voterà infatti per Daniele Porena, professore di diritto costituzionale. Per l’elezione, essendo il terzo scrutinio, è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei votanti.