Avvio attività per la costituzione delle Destination Management Organization (Dmo) per gli Ambiti Territoriali Turistici Omogenei “Irpinia” e “Sannio”, in attuazione del Decreto Dirigenziale della Regione Campania, con determina del commissario straordinario della Camera Commercio Irpinia Sannio, Girolamo Pettrone. In questo modo, la Camera di Commercio Irpinia Sannio intende assumere un ruolo proattivo come promotore istituzionale per la costituzione di una Dmo nel territorio dell’Irpinia e del Sannio, offrendo supporto tecnico, statistico e amministrativo, curando la comunicazione verso le imprese e facilitando l’adesione degli operatori privati al Patto di destinazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia