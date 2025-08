I prossimi per Marcello Carli non saranno solo giorni da vivere alla finestra, in attesa di possibili occasioni in entrata e di qualche proposta interessante per piazzare gli esuberi. Il direttore sportivo del Benevento dovrà pure aprire la partita che riguarda i calciatori con il contratto in scadenza fra meno di un anno e che da gennaio in poi saranno liberi di trovarsi un’altra squadra. Escludendo chi è in lista si sbarco, il club giallorosso ha nel proprio organico tre elementi che si trovano in tale condizione e che di conseguenza sono da considerare in bilico: c’è il lungodegente Nardi, c’è Lorenzo Carfora e c’è soprattutto Jacopo Manconi.

