Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “E’ partito il teatrino sugli extraprofitti delle banche”, stiamo parlando di “utili per 112 miliardi. Il governo vuol far vedere che vuole tassare questi utili: Salvini ripropone il tema, Meloni si fa vedere disponibile e invece Tajani va nel panico perché gli arriva una telefonata… E’ un governo totalmente piegato ai poteri forti. Almeno risparmiateci il teatrino”. Lo dice Giuseppe Conte in diretta social.