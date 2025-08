Uno scenario ad altissimo rischio quello palesatosi ieri nel primo pomeriggio nella galleria Avellola nella canna a due corsie in cui il traffico veicolare dalla zona alta fluisce in direzione del rione Libertà e dell’Appia. Per motivi da verificare e oggetto di approfondimento, un fuoristrada ha urtato una vettura. Danneggiati i due veicoli e uno dei due conducenti è rimasto ferito.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia