Francesco Ciullo, creator digitale, cicloviaggiatore alla scoperta di se stesso, ha realizzato il suo progetto: “Pedalando liberi in Europa”, con obbiettivo completato ieri “dopo due anni e un mese dalla mia partenza da Benevento, in una bellissima giornata di sole del 22 Giugno ho rimesso ruota e poi piede nuovamente in Italia” e ieri in città. Francesco Ciullo beneventano che dal giugno di due anni orsono e fino a ieri non è stato nella natia Benevento ma impegnato in un tour in bici attraversando pedalando tutti gli stati europei ha riscoperto “giorno dopo giorno, mese dopo mese” con “le stagioni” che “sono passate, il freddo, il caldo” che ” … anche noi esseri umani siamo natura, ma al contrario di tutti gli altri elementi del mondo, bravissimi a farci condizionare la vita dai nostri simili.

