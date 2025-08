Quarantuno giocatori sotto contratto. Basta questo dato per far capire come si orienterà il mercato del Benevento nei prossimi giorni. Sarà attivo soprattutto in uscita, perché c’è l’esigenza tecnica di lasciare andare a giocare chi ha bisogno di fare esperienza, ma anche di liberarsi di quegli elementi che non rientrano nel progetto. Finora il club giallorosso sul fronte cessioni è fermo a quattro movimenti: i trasferimenti a titolo definitivo di Alfieri e Nunziante rispettivamente a Sambenedettese e Udinese, la risoluzione del contratto di Sorrentino, poi finito al Cassino, e il prestito di Francescotti al Treviso. E’ evidente, quindi, che se per quanto riguarda gli acquisti il grosso è stato fatto, non si può dire la stessa cosa per quanto concerne le uscite.

