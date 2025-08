Sei autovetture trovate in circolazione prive della copertura assicurativa obbligatoria, due persone denunciate in due diversi episodi perché scoperte alla guida pur non avendo mai conseguito la patente: sono solo alcune delle infrazioni emerse nel contesto di una protratta operazione di controllo del territorio posta in essere durante il mese di luglio dalla Polizia locale di Montesarchio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia