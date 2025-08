Durazzano, il pozzo dell’area Pip finisce nel mirino dei ladri

“Un fatto sconcertante” quello che, come per stessa ammissione dell’Ente comunale, si è verificato nelle scorse ore a Durazzano dove, come viene spiegato, “a causa del furto rinvenuto presso il pozzo comunale di Durazzano – area Pip, il servizio è stato interrotto fino al ripristino dei componenti rubati”.

In buona sostanza, un aggeggio dal valore economico irrisorio è stato sottratto dall’impianto in questione paralizzando per qualche ora le attività nella zona industriale.

