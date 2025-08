Ci sono volute tre ore di intervento per liberarlo riconsegnandolo alle cure del suo padrone e al piacere di concedersi le sue scorribande in natura.

Involontario protagonista è stato un vivace cane da caccia, un setter per la precisione, rimasto vittima di un incidente a Sant’Agata de’ Goti. Il cane era in uscita in una zona rurale del territorio con il suo padrone quando è scivolato, rimanendo incastrato in una roccia.

