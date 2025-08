“Nell’apprendere della questione Ambulanze, che impegna buona parte del dibattito politico riportato dalla stampa locale, la Fp Cgil non può non cogliere l’occasione per mettere in evidenza una serie di problematiche che investono il servizio del Trasporto in Emergenza 118, al netto di ogni polemica e rappresentando esclusivamente la tangibile evidenza di quanto riportato qui di seguito. Il parco ambulanze è stato da poco completamente rinnovato, pertanto vi sono 12 nuovi mezzi pronti per essere impiegati se solo non vi fossero problemi di natura burocratica inerenti intestazione, concessione e conseguente autorizzazione sanitaria alla circolazione, ma ciò che alla Cgil preme far sapere è lo stallo lavorativo e contrattuale in cui versano i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dalle Aziende componenti l’ATS che, peraltro, proprio qualche giorno fa ha perso anche Direttore in seguito alle spontanee dimissioni di quest’ultimo”.

Quanto asserito dal coordinatore sanità privata Fp Cgil di Benevento, Pompeo Taddeo e dalla componente della Rsa Misericordie, Lucia Gentile soffermandosi sul caso ambulanze nuove ferme più volte riproposto all’attenzione dei lettori da Il Sannio Quotidiano, e poi sottolineando i problemi che riguardano i lavoratori.

