Nel pieno della stagione estiva continuano a manifestarsi problemi nell’erogazione idrica nel Comprensorio.

La situazione più allarmante, al momento, si registra a Montefalcone di Val Fortore, che sta facendo i conti con una riduzione delle adduzioni.

Come ha spiegato l’Amministrazione comunale, negli ultimi giorni si è registrata una diminuzione della fornitura di acqua da parte di Molise Acque, la Società pubblica che alimenta il serbatoio comunale di Via Niviera, passando da una fornitura di circa 500 MC a 250 MC giornalieri.

Questo ha comportato il mancato raggiungimento di livelli essenziali del serbatoio comunale, che ha raggiunto solo il 50% della capacità, non consentendo di alimentare la parte terminale di alcune linee della rete idrica comunale.

