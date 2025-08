Si è tenuto venerdì 1° agosto, presso la Sala Consiliare del Comune di Solopaca, il primo incontro del Tavolo Istituzionale previsto dal progetto ‘Restiamo Connessi’.

Un appuntamento molto partecipato e ricco di spunti, che ha segnato ufficialmente l’avvio operativo del progetto, sviluppato dal Comune di Solopaca in coprogettazione con la Cooperativa San Rocco, ente gestore del locale SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione). Un traguardo importante per una realtà come Solopaca, tra le poche ad aver ottenuto il finanziamento su scala nazionale, con un ottimo punteggio a conferma della coerenza, del radicamento e della qualità progettuale espressa.

