Più iniziative e proposte per evitare la chiusura ‘tout court’ del passaggio a livello sulla linea ferroviaria Benevento-Avellino. Due distinti interventi, uno di analisi e proposta del responsabile infrastrutture e trasporti Lega Salvini Premier, Cosimo Cairela a proposito delle problematiche della chiusura dei passaggi a livello sulle tratte Rfi ricadenti nel territorio della città di Benevento e l’altro di annuncio di calendarizzazione assemblea pubblica da parte del comitato Pietà.

“Grazie all’impegno costante per il territorio di Luigi Barone seguiamo come partito le problematiche che interessano le nostre comunità. Per quanto riguarda il passaggio a livello di via Valfortore, unico che impatta sull’alta velocità-capacità Napoli-Bari, la conferenza di servizi si è conclusa positivamente con l’indicazione di studiare separatamente l’innesto in zona industriale; ovviamente verrà fatto il parallelo rispetto alla realizzazione delle opere. Per quanto attiene, invece, il passaggio a livello di contrada Pietà, sulla linea ferroviaria Rfi Benevento-Avellino, comprendiamo le preoccupazioni di residenti e comitati, per cui siamo disponibili ad approfondire gli aspetti regolamentari” quanto argomentato da Cairella.

