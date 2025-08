Spande ottimismo, Luigi Bocchino. E non solo per le innumerevoli adesioni che la Lega sta registrando nel Sannio, provincia nella quale aveva segnato in Campania il miglior dato dopo Caserta alle Europee.

Per le Regionali la Lega è in campo da tempo, ha annunciato il candidato prima degli altri. Perché l’elettorato dovrebbe accordarvi il consenso?

“La Lega è il partito che ha difeso e difenderà il territorio dal “napolicentrismo”, che è destinato a tornare di moda con il duo Manfredi-Fico dopo anni di strapotere di De Luca che, con la complicità dei valvassini locali, ha di fatto marginalizzato il Sannio e penalizzato la città di Benevento. Non faremo sconti a nessuno: le grandi opere infrastrutturali dal raddoppio della Telese-Caianello, alla diga di Campolattaro, al completamento della Fortorina, all’avvio procedurale della Benevento-Caserta fanno parte dell’impegno che nei fatti, e non a chiacchiere e distintivo, la Lega e Salvini si sono imposti di portare a compimento. Lasciamo agli altri le figuracce dell’inaugurazione farlocca di una linea ferroviaria, la Benevento Napoli via valle Caudina, senza treni che, dopo lo scippo dell’autostrada, passerà alla storia come uno dei momenti più indecenti della nostra vita pubblica”.

