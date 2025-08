Il grosso è fatto e non è proprio una consuetudine per il Benevento. Non è capitato spesso che, a un mese o poco meno dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, il sodalizio di via Santa Colomba si trovasse con un organico pronto. O quasi, perché dopo i 16 acquisti portati a termine finora da Marcello Carli e dal suo vice Emanuele Padella, ora il Benevento deve occuparsi solo dei ritocchi. Il club giallorosso ha riempito anche la casella del terzo portiere, con l’arrivo di Danilo Russo che va solo ufficializzato: il classe 1987 ha risolto il contratto che lo vincolava al Giugliano per un’altra stagione e si appresta a firmarne uno di pari durata con la Strega, per poi mettersi a disposizione di Auteri sin dalla ripresa degli allenamenti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia