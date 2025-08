Giubileo giovani: Gelmini, ‘messaggio che dà nuova linfa a politica’

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Si conclude oggi il Giubileo dei giovani. Due giornate intense e colorate, tra preghiera, canti e sorrisi. ‘Voi siete il sale della terra e la luce del mondo’, ha detto Papa Leone salutando le ragazze e i ragazzi giunti a Roma da oltre 150 Paesi. Dalla pace all’attenzione al clima, dal tema del lavoro allo sport e all’inclusione. Dai giovani arriva, nonostante il difficile momento storico che stiamo vivendo, un messaggio di ottimismo e speranza”. Lo afferma la senatrice di Noi moderati Mariastella Gelmini.

“Nuova linfa anche per la politica, che ha il dovere -aggiunge- di ascoltare le loro esigenze e mettere in campo azioni concrete, politiche mirate, che possano dare loro un segnale. Grazie a tutte le Forze dell’Ordine in campo, alle associazioni e ai volontari che hanno reso possibile la realizzazione un evento di questa portata”.