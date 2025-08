Fi: Barelli, ‘barra della moderazione e della concretezza’

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “I panel che si sono susseguiti da venerdì a oggi dimostrano che sappiamo essere una vera forza di governo. Noi rappresentiamo la barra della moderazione e della concretezza”. Lo ha affermato Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervenendo agli Stati generali del Sud di Forza Italia a Reggio Calabria.

“Abbiamo un dna forte -ha aggiunto- e non ci lasciamo intimidire dall’opposizione e né condizionare dai nostri alleati di maggioranza verso i quali la nostra lealtà è scontata. Portiamo avanti i nostri principi, con coerenza. Abbiamo parlato di giustizia, di buona amministrazione, di ambiente, di energia, di università. Temi fondamentali. È il segno del lavoro iniziato dal presidente Berlusconi, che aveva chiarissimo cosa fosse necessario per far crescere un’Italia moderna. Abbiamo parlato anche di sanità, un tema complesso, ma che è assolutamente necessario affrontare. Ci sono tanti ambiti intorno ai quali muoverci e lo facciamo affermando i nostri valori e guardando con ottimismo al futuro. Abbiamo preso circa 2 milioni e 300 mila voti nel 2022. L’obiettivo è raddoppiarli e arrivare a 4 milioni e 600 mila alle prossime elezioni politiche”.

“Con il calore, la capacità e la determinazione che vedo qui oggi, io credo -ha concluso Barelli- che sia un obiettivo raggiungibile”.