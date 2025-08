Strage Bologna: Verini, ‘destra prenda distanze da eversione nera di quegli anni’

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Come ogni anno a Bologna, il 2 Agosto. Per non dimenticare. Per ricordare le 85 vittime della strage fascista. Perché tutti affermino le verità accertate dalla storia e dalle sentenze: in quegli anni i neofascisti volevano sovvertire il corso della democrazia, con complicità di apparati deviati dello Stato e dei Servizi segreti. Anche questa destra che oggi governa ha il dovere di pronunciare parole chiare e prendere, senza ipocrisie, radicalmente le distanze dall’eversione nera di quegli anni. E contribuire a disvelare ogni zona d’ombra, opacità, depistaggi e complicità di quel periodo. Così si ricordano e onorano le vittime innocenti, che alle 10.25 di quella terribile mattina persero la vita”. Così il senatore Walter Verini, segretario della commissione Giustizia e capogruppo Pd in commissione Antimafia.