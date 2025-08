Il Comune di Montesarchio si muove in anticipo rispetto alle dinamiche del prossimo anno scolastico.

Attraverso apposita comunicazione giunta sul sito web comunale, infatti, Palazzo San Francesco informa come dal 1 Agosto siano aperte le iscrizioni per i servizi di Trasporto e Refezione. L’iscrizione, è spiegato, dovrà essere effettuata esclusivamente on line accedendo al portale dedicato obbligatoriamente con Spid o Cie o in alternativa tramite applicazione ComunicaApp.

