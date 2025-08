La vicenda del mega incarico professionale (139mila euro oltre iva) ad una società del Salernitano rischia di travalicare il perimetro di palazzo Mosti. Il sindaco, infatti, ha paventato il ricorso all’autorità giudiziaria per affermare la propria onorabilità, non potendo tollerare le illazioni provenienti da 9 consiglieri di opposizione. In particolare, che l’affidamento fosse finalizzato a fini elettorali. E, dopo aver comunicato il suo fermo proponimento ad una consigliera comunale del Pd, lo ha diramato pure tramite nota ufficiale.

