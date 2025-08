Marche: Speranzon (Fdi), ‘Conte chiuderà occhio anche su candidato Pd indagato?’

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Ormai la sala d’aspetto dell’avvocato Giuseppe Conte, sempre più del Pd che del popolo, si sta facendo sempre più affollata. Apprendiamo oggi dai giornali che un consigliere regionale dem delle Marche, ricandidato alle prossime elezioni, sarebbe indagato per corruzione e malversazione riguardo finanziamenti ed erogazioni di fondi europei”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario del gruppo.

“Insomma, non c’è che dire ormai a furia di chiudere gli occhi Giuseppe Conte dovrà andare in giro per le Marche ben accompagnato. Prima ha dovuto chiudere un occhio sulla vicenda di Affidopoli di Matteo Ricci, poi sempre riguardo Ricci sull’ufficio personale nel Palazzo della Provincia, e adesso il consigliere indagato sui fondi europei. E se Conte chiude gli occhi, Marco Travaglio chiude la bocca e blocca la mano visto che non c’è un rigo sul suo giornale su queste vicende. Chissà cosa ne pensano gli elettori Cinquestelle, quelli di ‘onestà, onestà’, ormai sempre di meno rispetto alla folta clientela dell’avvocato Conte”.