Fi: Ronzulli, ‘governatori e sindaci testimoni credibilità movimento’

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “La credibilità della proposta politica di Forza Italia è legata anche al gran lavoro dei governatori. Sono infatti i presidenti di Regione, insieme ai tanti sindaci che da nord a sud amministrano le nostre città, a essere chiamati ogni giorno a fare sintesi tra le esigenze locali e le sfide nazionali, a garantire servizi, innovazione, sviluppo. I risultati si vedono, perché oltre il 40 per cento dei fondi del Pnrr è destinato al Sud, e queste risorse non sono rimaste soltanto numeri su carta, ma sono state impiegate per esempio per l’alta velocità Salerno-Reggio Calabria, per il potenziamento degli ospedali e della sanità pubblica, per digitalizzare scuole, università, pubblica amministrazione. Questi soldi stanno cambiando la vita delle persone e stanno costruendo un ponte, non soltanto quello sullo Stretto, ma un ponte di opportunità tra il Sud e il resto del Paese”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo in Calabria agli Stati generali del Mezzogiorno di Forza Italia.