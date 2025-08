Fi: Casellati, ‘apprezzata nostra concretezza e capacità ascolto, numeri parlano chiaro’

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Devo dire che con questa tre giorni termina questo straordinario viaggio attraverso le regioni del Sud che sta dimostrando un cambio di paradigma, un cambio di passo, un cambio di cultura. Il Sud aspira, e lo sta facendo, a diventare, come posso dire, il volano economico dell’Italia e attraverso questo viaggio straordinario che abbiamo fatto sono emerse le tante risorse, le tante potenzialità di questo Sud e noi di Forza Italia, laddove governiamo, non ci limitiamo a questo, trasformiamo con una visione verso il futuro che proviene anche da un ascolto incessante di quelle che sono le esigenze territoriali”. Così il ministro Elisabetta Casellati a margine degli Stati generali del Mezzogiorno di Fi a Reggio Calabria.

“Ieri lo sottolineava Tajani che devo dire in giro nonostante i suoi impegni che oggi sono particolarmente sotto gli occhi di tutti, è sempre in giro per il territorio proprio perché dall’ascolto poi arrivano i progetti, i progetti della gente e la nostra concretezza l’hanno apprezzata perché Io sono arrivata in Basilicata, eravamo all’8%, siamo al 13%, la Calabria è al 17%. I numeri parlano chiaro su questa voglia dei cittadini che in Forza Italia trovano una straordinario modo di essere ascoltati e di vedere proiettate le loro esigenze in progetti concreti”.

“Quale impatto possono avere per il Sud le ultime riforme approvate in Parlamento? Per quello che riguarda la semplificazione innovativa è una delle priorità che non soltanto sono in Italia ma nell’agenda politica dell’Europa. La semplificazione significa straordinaria leva di carattere economico. L’eccesso di burocrazia pesa, secondo la Cgia di Mestre, 80 miliardi di euro sulle piccole e medie imprese e 225 miliardi di euro su famiglie ed imprese. Poi abbiamo il premierato. Si legano, le riforme istituzionali e costituzionali, quindi, e semplificazione normativa”.

“Il premierato, che ha come obiettivo la stabilità, significa credibilità a livello internazionale, significa fiducia dei mercati, significa attrattività degli investimenti esteri, significa possibilità per imprese e famiglie da programmare nel proprio futuro e nessuna riforma, dico nessuna, andrà mai a termine se c’è un governo non stabile. Il nostro governo -aggiunge Casellati- che è un governo stabile, lo sta dimostrando perché ogni qualvolta il nostro Presidente del Consiglio, piuttosto che il nostro ministro Tajani, ministro degli Esteri, ritorna non solo con qualche soluzione di una complicata crisi internazionale, ma anche con pacchetti di scambi commerciali. Questo significa che noi oggi nella politica internazionale, anche grazie al nostro ministro Tajani, non siamo protagonisti. La credibilità è questa. Quindi sono riforme importanti”.

“Oggi poi, appena è stato approvato il Consiglio dei Ministri, proprio questa settimana, Roma capitale. Roma era rimasta un po’ più indietro, nel senso che era trattata come un comune qualsiasi. Quindi è una riforma molto importante perché avrà poteri legislativi e un decentramento che darà possibilità ai municipi di fornire ai cittadini più servizi, più efficienza, più velocità decisionale”.