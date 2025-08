Carceri: Magi, ‘solidarietà a ex garante Piemonte per attacchi Fdi’

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Tutta la nostra solidarietà a Bruno Mellano che ha ricoperto il ruolo di garante regionale con senso delle istituzioni e autonomia. Proprio il senso delle istituzioni di cui sono totalmente privi gli assurdi attacchi rivolti a Mellano. Non sorprende che arrivino da FdI, una parte politica in cui non è avvertita l’urgenza di interventi per sanare l’illegalità del sistema penitenziario italiano e invece si continuano a concepire i problemi del carcere come tema di scontro tra agenti e detenuti o tra destra e sinistra. Tutto ciò è estremamente preoccupante e ci fa pensare che in Piemonte si sentirà la mancanza di Bruno Mellano in quel ruolo”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.