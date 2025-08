Per le sigle sindacali di polizia penitenziaria Sinappe, Uilpa, Ussp, Cgil risulta ” … grave situazione di disagio che investe la Casa Circondariale di Benevento, ormai giunta a livelli non più sostenibili sotto il profilo organizzativo, gestionale e operativo” ed appare “insostenibile carenza di personale appartenente al ruolo maschile, che registra una scopertura effettiva di ben 49 unità nel ruolo agenti/assistenti, a fronte di una pianta organica già sottodimensionata del 10% rispetto al fabbisogno teorico. Tale situazione compromette in maniera significativa il regolare svolgimento dei servizi istituzionali emette a rischio la sicurezza complessiva dell’Istituto”.

