Opere abusive e mancate autorizzazioni nella gestione del Parco De Mita. L’assessore al Patrimonio, Attilio Cappa, in risposta ad apposita interrogazione della consigliera Rosetta De Stasio, ha paventato l’immediata revoca dell’aggiudicazione qualora il gestore, Città Verde, non rientrerà urgentemente entro il perimetro delle regole. Innanzitutto, l’assessore ha spiegato che sì, è vero che al momento la convenzione non è stata sottoscritta, ma c’è una ragione: non è stato ancora possibile procedere in quanto, a seguito della comunicazione del Settore Opere pubbliche di riperimetrazione dell’area da affidare in concessione, Città Verde deve rimodulare il Piano economico finanziario che, sebbene inviato, è stato dichiarato irricevibile ,e pertanto è stata richiesta la sua rielaborazione e, solo dopo la puntuale verifica del P.E.F. e dal quale scaturiscono anche le successive polizze che il concessionario deve sottoscrivere a garanzia degli obblighi convenzionali, è possibile procedere alla sottoscrizione della convenzione.

