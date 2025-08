Ai fini dell’aggiudicazione definitiva all’unico concorrente si dovranno attendere gli esiti della verifica del possesso dei requisiti, ma ormai la gara per la gestione dei parcheggi può ritenersi conclusa: sarà il raggruppamento temporaneo di imprese TMP srl di Portici a provvedere alla manutenzione, adeguamento degli stalli delle due strutture coperte di via del Pomerio e Porta Rufina, nonché di tutti gli altri spazi di sosta disseminati per le strade di Benevento. Il dirigente del settore Trasporti e Mobilità, Maurizio Perlingieri, ha approvato le risultanze cui era pervenuta l’apposita commissione di gara, che aveva ritenuto rispondente alle richieste dell’amministrazione comunale la documentazione del project financing proposto che, quale obiettivo basilare, mira alla gestione degli stalli blu dislocati lungo le viabilità urbane, garantendo la manutenzione e adeguamento della relativa segnaletica orizzontale e verticale di identificazione, e susseguentemente dalla razionalizzazione della loro gestione in ordine ad una appropriata ottimizzazione del servizio di sosta a pagamento.

