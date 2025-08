Il sindaco ha sfiduciato il dirigente ai Lavori pubblici.

E, con Antonio Iadicicco, l’intera struttura. Come? Incaricando una società professionale del Salernitano, a fronte di un compenso di 139mila euro, per assicurare servizi di supporto stabile ai vari RUP dei lavori, nonché assistenza per la strutturazione dei singoli procedimenti di affidamento e per la redazione degli atti tecnici e amministrativi.

Lo rilevano i consiglieri di opposizione Luigi Perifano, Angelo Miceli, Vizzi Sguera, Giovanna Megna, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo e Maria Letizia Varricchio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia