Mo: media, ‘crisi Gaza potrebbe scatenare attacco stile 11 settembre negli Usa’

Washington, 1 ago. (Adnkronos) – L’aggravarsi della crisi umanitaria a Gaza potrebbe scatenare un attacco terroristico in stile 11 settembre sul suolo statunitense. Lo ha detto al Telegraph un alto funzionario repubblicano al Congresso, secondo cui, sebbene l’eliminazione di Hamas serva agli interessi della sicurezza nazionale americana, il continuo sostegno degli Stati Uniti a Israele, in un contesto di peggioramento delle condizioni a Gaza, rischia di rendere i cittadini americani bersaglio di attacchi di rappresaglia da parte di Hamas e dei suoi alleati .

“Mettere fine ad Hamas è vantaggioso per la sicurezza nazionale americana, ma a quale prezzo?”, ha detto il funzionario. “Se continuiamo a vedere questa crisi umanitaria aggravarsi, danneggerà ulteriormente la reputazione dell’America a livello globale”.