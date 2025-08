Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni sta continuando a spendere centinaia di milioni di euro per una cosa che non sta in piedi” ma solo per “far vedere agli italiani che ha risolto il problema dell’immigrazione. Ma così non lo risolve. Meloni sta solo facendo una operazione di immagine, ha preso 800 milioni degli italiani e li ha regalati a Edi Rama”. Lo dice Matteo Renzi a PiazzAsiago. “Meloni gioca sulla paura, a lei non interessa risolvere il problema”.