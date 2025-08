Migranti: Magi, ‘Meloni attacca giudici perchè teme prossima sentenza’

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Il governo finge di essere sorpreso per la sentenza della Corte di Giustizia e fa ripartire l’attacco scomposto a tutte le giurisdizioni nazionali e internazionali perché quello che teme davvero è che possa arrivare un’altra pronuncia sfavorevole dalla medesima Corte in risposta al rinvio pregiudiziale sollevato dalla Cassazione. E stavolta sarebbe davvero il colpo di grazia per il cpr albanese messo in piedi da Meloni in spregio del diritto”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“La Cassazione italiana infatti ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire se la detenzione nel centro in Albania è compatibile con la direttiva rimpatri. Per questo l’esecutivo attacca preventivamente la Corte che, a differenza di quanto si legge nella nota di Chigi, non sconfina affatto e fa esattamente quello che deve fare la Corte dando la giusta interpretazione sulle norme del diritto europeo”, conclude Magi.