Libia: Meloni, ‘sostegno Italia per unità e indipendenza e a processo per elezioni’

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito l’impegno dell’Italia per la stabilità, l’unità e l’indipendenza della Libia e il sostegno a un processo politico, a guida libica e con la facilitazione delle Nazioni unite, che conduca ad elezioni. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, dopo l’incontro che la premier ha avuto a Istanbul con il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdoğan, e con il Primo ministro del Governo di Unità nazionale libico, Abdulhameed Mohamed Dabaiba.

I tre leader -sottolinea sempre il comunicato- hanno concordato di continuare i lavori da subito a livello tecnico per individuare azioni concrete da condurre congiuntamente in un quadro di tempo ben definito.