Un’operazione della Guardia di finanza a Benevento ha portato al sequestro di oltre 90 grammi di hashish e all’arresto di un soggetto sannita. Nell’attuare i consueti servizi sul territorio per la prevenzione e la repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i finanzieri della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria hanno intercettato un soggetto italiano a spasso per le vie di Benevento in sella ad una bicicletta elettrica. Alla vista dei militari, il ragazzo di 34 anni ha accelerato la sua andatura ma gli stessi hanno proceduto a fermarlo e a capire le ragioni del suo stato di agitazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia