L’utilizzo di ambulanze obsolete del 118 è ora oggetto di interessamento da parte di diverse associazioni: Cittadinanza Attiva – Tribunale per i diritti del malato (Nicola Boccalone) Movimento Civico per l’Ospedale di Sant’Agata (Maria Rosaria Oropallo) Salute e Territorio (Alfredo Lavorgna) AVO BN (Mario Domenico Rossi) SannioCuore (Amedeo Ceniccola) SPI CGIL Valle Telesina (Domenico De Blasio) No demedicalizzazione 118 Fortore Miscano (Giuseppe Fusco) Rete UCCP San Giorgio del Sannio (Attilio Petrillo) Comitato SOS Sanità Valle Vitulanese (Angelo Piazza) che, per provare a porre rimedio a questa situazione che si sta protraendo oramai da anni, ha inteso coinvolgere le massime autorità come il prefetto, il presidente della Regione, il sindaco di Benevento e tutta la deputazione sannita, anche regionale oltre che, ovviamente, il direttore generale dell’Asl. Lo hanno fatto attraverso una missiva che evidenzia quanto accaduto.

