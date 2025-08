Parte il primo corso di Medicina a Benevento. Con l’invio del rapporto ANVUR sull’accreditamento del corso di laurea in Medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico replica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II presso l’Università del Sannio, si compie l’ultimo passaggio formale per l’attivazione del percorso di studi a Benevento.

Un traguardo importante che segna l’avvio operativo di un progetto strategico per il territorio.

Al semestre filtro presso l’Università degli studi del Sannio di Benevento si sono iscritti 174 aspiranti studenti di Medicina.

Le lezioni partiranno il 1° settembre 2025. Le prime cinque settimane si svolgeranno in presenza nei poli didattici di via delle Puglie e via dei Mulini.

Successivamente, la didattica sarà erogata in modalità online, in linea con il modello organizzativo nazionale.