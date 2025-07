Iran: Araghchi, ‘Usa devono risarcirci per danni dopo attacchi contro impianti nucleari’

Teheran, 31 lug. (Adnkronos) – “Dovrebbero spiegare perché ci hanno attaccato nel bel mezzo dei… negoziati, e devono assicurarsi di non ripetere un attacco durante colloqui futuri”. Lo ha dichiarato al Financial Times il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, aggiungendo che gli Stati Uniti “devono risarcire l’Iran per il danno che hanno causato”.

Araghchi spiega di aver scambiato messaggi con l’inviato statunitense Steve Witkoff sulla ripresa dei colloqui sul nucleare, con lo scopo di cercare “misure concrete per rafforzare la fiducia”, dicendo agli americani che Teheran si aspetta di essere risarcita per i danni subiti negli attacchi contro i suoi impianti nucleari prima dell’inizio dei negoziati.