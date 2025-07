Giornalisti: Mattarella, ‘informazione libera e non piegata a interessi potenza’

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Il delicato ruolo che una informazione libera e indipendente svolge per la salute della nostra democrazia e nella costruzione di un ordine internazionale non piegato a interessi di potenza” è stato ribadito dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia del Ventaglio.

“Libertà di opinione e autenticità di fatti -ha poi ricordato il Capo dello Stato- non sono la stessa cosa. In altri termini, la libertà di opinione non modifica la verità fattuale, non può essere, cioè, motivo di menzogna, né, tantomeno, può creare qualcosa che solo fantasiosamente può essere definita verità alternativa. La libertà di menzogna non è tra quelle rivendicabili. I fatti non sono piegabili alle opinioni, possiedono una forza incoercibile”.

“Il pluralismo delle opinioni -valore di rilievo fondamentale- non è sostitutivo della informazione libera e indipendente. Deriva da qui -ha concluso Mattarella- la particolare responsabilità di cui sono gravati editori e giornalisti, attori, nel delicato processo della partecipazione consapevole dei cittadini, di garanzia dello spazio comune della democrazia”.